Sweet 16 – 27/07/22

FKJ – ‘V I N C E N T’

Mia Rodriguez – ‘Superglue‘

Julia Jacklin – ‘I Was Neon‘

Peach Fur – ‘Yummy‘

Jitwam – ‘Hey Papi‘

Lunic – ‘Sleeping‘

Foolish Ways – ‘2big‘

CLAMM – ‘Monday‘

Club Angel – ‘Control Dem‘

INTERNATIONAL TRACKS

Loshh – ‘ọ‘

Biig Piig – ‘FUN‘

Dry Cleaning – ‘Don’t Press Me‘

Danger Mouse & Black Thought (ft. Joey Bada$$, Russ, and Dylan Cartlidge) – ‘Because‘

Mt Joy – ‘Phenomenom‘

Gotts St Park & Charlotte Dos Santos – ‘Lost & Found‘

Ruby Goon – ‘Leech!‘

Ashe – ‘Angry Woman‘

…

Follow the Sweet Sixteen playlist on Spotify.

SYN Media isn’t associated with, nor endorses Spotify.