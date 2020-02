Housemates 29/2/2020

Presenters: Sindy and Jitan.

Playlist:

I Know You Like It – Shinichiri Yokota

Saw Your For the First Time – Laurence Guy

Change – Dan Kye

1800 Girls – Primary Thoughts (Tech Support Remix)

Associal Smile – Jamaimoi

Lolo Ferrari – Jamaimoi

Do It Again – Souchi Terado

Can’t Get Blue Monday Out Of My Head – Kylie Minogue

Let the Moonshine In (Universal Cave Edit)

Jean Sait Rien – Jamaimoi

I Hope I Sleep Tonight – DJ Seinfeld

Raw Cuts 4 – Motor City Drum Ensemble

Planet – Four Tet

I Feel Love Summer – Donna Summer Remix

Parribean Disco – Dimitri From Paris

Car K2000 – Jamaimoi

Ba-Rah Kah-Duh – Tour Maubourg

Kisloty People – Schacke

A Thing – Gimbere

Everybody Got to Believe in Somebody – Sam & Dave (Jamaimoi edit)