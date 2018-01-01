SYN 90.7
SYNth_wave 90.7
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** Tune into The SYNth_wave, with Anthony Kuiper at 9 PM Fridays on 90.7 FM **
1. What is S y n t h w a v e ?
A recent genre dating back to 2010 – somewhere between the sound of a 1980’s montage track – and the soundtrack for driving down a neon-glistered Miami highway, in the small hours of the morning.
2. What is The SYNth_wave ?
A weekly show dedicated to local and international Synthwave artists, showcasing songs, interviewing Synthwave artists, answering questions and… every so often, I host a straight compilation hour of nothing but Synthwave tracks for you to get down to.
An hour every week dedicated to (mainly) local Australian and Asia Pacific Synthwave and Outrun music.
**9 PM Fridays on 90.7 FM.**
Hit us up on –
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/synth90.7/
Facebook: fb.me/SYNth90.7
** Tune into The SYNth_wave, with Anthony Kuiper at 9 PM Fridays on 90.7 FM**
SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_