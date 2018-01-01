SYN 90.7

SYNth_wave 90.7

SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ 

** Tune into The SYNth_wave, with Anthony Kuiper at 9 PM Fridays on 90.7 FM **

1. What is  S y n t h w a v e ?

A recent genre dating back to 2010 – somewhere between the sound of a 1980’s montage track – and the soundtrack for driving down a neon-glistered Miami highway, in the small hours of the morning.

2. What is The SYNth_wave ?

A weekly show dedicated to local and international Synthwave artists, showcasing songs, interviewing Synthwave artists, answering questions and… every so often, I host a straight compilation hour of nothing but Synthwave tracks for you to get down to.

An hour every week dedicated to (mainly) local Australian and Asia Pacific Synthwave and Outrun music.

**9 PM Fridays on 90.7 FM.**

Hit us up on –

INSTAGRAM:       https://www.instagram.com/synth90.7/

Facebook:              fb.me/SYNth90.7

** Tune into The SYNth_wave, with Anthony Kuiper at 9 PM Fridays on 90.7 FM**  

SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_ SYNTHWAVE_

ContactMembershipVolunteerRadio Training Gift Vouchers90.7FM ScheduleNation Schedule

BROWSE BY TOPIC

Art
Comedy
Culture
Education
Environment
Gaming
Geek
Live
Music
News
Pop Culture
Science
Sport