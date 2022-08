Sweet 16 – 22/08/22

THICK – ‘Happy Now ‘

Ivey – ‘Back Home‘

Royel Otis – ‘Right Behind’

JK-47 (ft. Nate G) – ‘At One (reVision)‘

Hallie – ‘Do It’

Thelma Plum – ‘The Brown Snake‘

Wybie – ‘Seconds‘

Sleep D (ft. Ivy Barkakati & Furious Frank) – ‘Border Control (Ahora Sí)‘

Coco Elise – ‘Sun may shine‘

INTERNATIONAL TRACKS

Alvvays – ‘Easy On Your Own?‘

Honey Harper – ‘Broken Token‘

Danger Mouse & Black Thought (ft. A$AP Rocky & Run The Jewels) – ‘Strangers‘

flowerovlove – ‘Get With You‘

The Beths – ‘Knees Deep‘

Little Dragon – ‘Frisco‘

Kokoroko – ‘Soul Searching‘

NIKI – ‘Backburner‘

…

Follow the Sweet Sixteen playlist on Spotify.

SYN Media isn’t associated with, nor endorses Spotify.