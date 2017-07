SWEET 16 23/07

Local

Local Feature Album: Meg Mac – Low Blows

Fierce Mild – Dasein

The Harpoons – Do You Want My Love?

Dianas – Somebody Else

Morning TV – Let It Lie

Pregnancy – Hard As Nails

Vera Blue – Regular Touch

WRNG – there’s only us

OKBadlands – Minera

International

International Feature Album: NINE INCH NAILS – Add Violence

Miss Eaves – Thunder Thighs

Mona Haydar – Dog

Naomi Punk – Cookie

The Lemon Twigs – Night Song

Hundred Waters – Blanket me

Jelani Blackman – One More Time

Billie Eilish -COPYCAT

Downtown Boys – Lips That Bite