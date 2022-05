Sweet 16 23/5/22

The CB3 (Ft. Jordan Dennis) – ‘Lost & Looking (Amin Payne Remix)’

BLESSED (Ft. Maina Doe) – ‘TROUBLE’

Evie Lulu – ‘Rude‘

Ninajirachi – ‘Start Small’

Wafia – ‘In The Honey’

Yirrmal – ‘Dhaliwuy Bay’

Rya Park – ‘Everything We Want’

The Terrys – ‘Waiting For You’

INTERNATIONAL TRACKS

El Michels Affair (Ft. Piya Malik – ‘Kahbi’

Moonchild Sanelly (Ft. Trillary Banks) – ‘Cute’

Sharon Van Etten – ‘Anything’

Léa Sen – ‘I Like Dis’

Connie Constance – ‘Miss Power’

Popstrangers – ‘No I.D’

Foals – ‘2001’

black midi – ‘Welcome To Hell’

