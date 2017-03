Sweet 16 05/02

AUSSIE

ALBUM: Orion – Orion

The Pretty Littles – Helluva Tuesdai

Young Franco – Miss You

Dan Webb – Let Them Eat Cake

Wet Lips- Can’t Take It Anymore

The Zilzies – Honey

ILUKA – Blue My Soul

SPINIFEX GUM, featuring Felix Riebl + Marliya- Ms Dhu

King Gizzard – Sleep Drifter

INTERNATIONAL

ALBUM: Ty Segall – Ty Segall

Harleighblu X Starkiller – Save Me

Oneeva – Cores and Shells

Eric Lau – Examples

Shadowgraphs – CountrySide

Lady Shark – Monsters

Freak – Cake

Kehlani – Keep on

Nadia Rose- Skwood